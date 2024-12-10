مطالبات بضرورة حفظ وثائق السجون السورية لتحقيق العدالة

وكالات

قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن الحفاظ على الوثائق في السجون مهم جدا لمعرفة مصير المعتقلين والمغيبين قسرا ويساهم بتحديد أسماء مرتكبي الانتهاكات بعهد النظام المخلوع، مطالبا بضبط عمليات الإفراج عن السجناء.

جاء ذلك فيما يتواصل خروج معتقلين من السجون السورية وإدلائهم بشهادات عن تعرضهم للتعذيب والتنكيل، إلى جانب أجسادهم التي تلخص واقعا مأساويا عاينوه في أقبية نظام عائلة الأسد الزائل.

وقال عبد الغني: حاليا يجب التركيز على العمل للحصول على الوثائق التي تتضمن أسماء القائمين على الأفرع الأمنية وسجلاتهم، والحفاظ عليها نظرا للحاجة الماسة إليها.