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أول صور من موقع انهيار عقار قديم مأهول بالسكان بالوايلي في القاهرة

08:52 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

يشرف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـ٧٩ ش العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلي.

كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار وهو من المباني القديمة المقامة في الستينات، ومكون من أرضي و٤ طوابق وروف.

على الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج ٣ مصابين من تحت الأنقاض، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم، وحالتي وفاة، ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن ناجين تحت الانقاض.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية المكثفة لمصابي الحادث، والإعانات العاجلة للمتضررين.

وقرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له، مع إخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

انهيار عقار قديم مأهول بالسكان انهيار منزل في العباسية انهيار عقار في العباسية انهيار عقار العباسية انهيار عقار في الويلي
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