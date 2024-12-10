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القومي لتنظيم الاتصالات: شريحة eSIM الجديدة أكثر أمانًا وصديقة للبيئة

12:56 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الهواتف التي تدعم شريحة eSIM

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الشريحة الإلكترونية الجديدة eSIM تتميز بكونها أكثر أمانًا وصديقة للبيئة.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أوضح أنه يمكن للمستخدمين الانتقال من الشريحة العادية إلى الشريحة الإلكترونية من خلال زيارة مقر شركات الاتصالات.

وأشار إبراهيم إلى أن الشريحة الإلكترونية توفر العديد من المميزات، بما في ذلك القدرة على العمل على الهواتف الحديثة وإمكانية استخدام ما يقرب من 10 شرائح على نفس الهاتف.

وأضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن العميل يمكنه التحكم في الشرائح المتاحة وتحديد الشرائح التي يود استخدامها.

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