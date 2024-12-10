شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 15 ديسمبر 2024.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال الساعات الصباحية الأولى ونشاط لحركة الرياح من أقصى الغرب وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

كما أشارت إلى نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء يومي الجمعة 13 ديسمبر والسبت 14 ديسمبر.