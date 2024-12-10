"الحرية المصري" يدعم موقف مصر الثابت تجاه الأزمة السورية



كتب- نشأت علي:

أشاد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بموقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية، ووقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري.

وأكد الحزب، دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، وضرورة احترام استقلالها وسلامة مؤسساتها الوطنية.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري؛ أن مصر تقف دائما إلى جانب الأشقاء في جميع الدول العربية، وتحرص بشدة على الحفاظ على مقدرات الدولة والشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا للبلاد؛ مشيرا إلى دعوة مصر بضرورة توحيد الأهداف والأولويات، وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

وأشاد باتصالات مصر الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة الشعب السوري، وإعادة الإعمار؛ ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم؛ وسعى مصر الحثيث للتوصل إلى الاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وتحقيق تطلعاته المشروعة.

وأضاف، أن حزب الحرية المصري يؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، وأن الحوار البناء بين جميع الأطراف هو المفتاح لتحقيق السلام الدائم؛ لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا وشعبها؛ يعمه السلام والاستقرار والازدهار.

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