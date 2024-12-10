حدث منتصف الليل| السيسي: الحكومة تبنت خطة لتحسين مناخ الاستثمار.. وأسباب سحب دواء لعلاج الضغط

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رئيس البرلمان السوري يتحدث لـ مصراوي.. "حقيقة التسريب الصوتى لبشار والمصير القادم

قال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة يوسف صباغ، الإثنين، إنه لم يتم تكليف مجلسه بإدارة شؤون البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، قبل يومين.

برلماني ينتقد ارتفاع أسعار الانترنت: الخدمة سيئة.. وطلب إحاطة لوزير الاتصالات

كشف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شرح أسباب ارتفاع أسعار خدمات الانترنت والمكالمات الهاتفية بالرغم من سوء خدمات المحمول والإنترنت.

"الصحفيين" تعلن عن برنامج المؤتمر العام للصحافة المصرية

أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين.

السيسي يشارك في عشاء عمل مع كبار مسؤولي الشركات وصناديق الاستثمار النرويجية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الاثنين بالمتحف الوطني النرويجي في عشاء عمل مع كبار مسؤولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية.

"لا موالاة أو معارضة".. شخصيات سياسية واقتصادية تطلق دعوة لبدء تأسيس كيان سياسي جديد

قال بيان صادر عن مجموعة من النخب الوطنية والسياسية والعلمية والاقتصادية من كافة لاتجاهات، إنهم عقدوا لقاءً أمس الأحد، تحت عنوان "نلتقى- نتحاور- نتشارك- من أجل مصر".

هل فقدت إثيوبيا الأمل فى تشغيل التوربينات وبدأت التفريغ التدريجى؟

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن الإيراد اليومى الحالى عند سد النهضة يبلغ أقل من 50 مليون متر مكعب من بحيرة تانا وبعض الأمطار القليلة، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تكفي تشغيل توربين واحد فقط من التوربينات الأربعة والمفترض أنها جاهزة للتشغيل.

رئيس هيئة الدواء يبحث التحديات التي تواجه الشركات مع جهاز الدمغة الطبية

عقدت هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور علي الغمراوي، اليوم، اجتماعًا مهما لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والمستلزمات الطبية والتجميل مع جهاز الدمغة الطبية والنقابة العامة للأطباء والنقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الدواء؛ بهدف استعراض ومناقشة التحديات التي تواجه شركات الأدوية والمستلزمات

أجواء معتدلة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

تعزيز دور القطاع الخاص.. السيسي: الحكومة تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في مأدبة العشاء مع ولي عهد النرويج الأمير "هاكون"، ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، أن الحكومة المصرية، تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.