"الكهرباء": تركيب 165 ألف عداد مسبق الدفع بشمال القاهرة خلال 6 أشهر

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تركيب 165 ألف عداد جديد مسبق الدفع خلال الـ 6 أشهر الماضية من إجمالي العدادات مسبقة الدفع وذلك في إطار حرص الشركة تنفيذ توجيهات وتعليمات المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن تلك العدادات تم تركيبها في الشركة خلال الفترة من 1 يوليو الماضي حتى أول ديسمبر الجاري، وتشمل عدادات "كودي، قانوني، وتغيير"، وذلك في محافظة القاهرة وبعض المناطق بالقليوبية.

ونوه إلى أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تخدم نحو 5.286 مليون مشترك بمعدل تطور 3.3% مقسمين على 5 قطاعات بالشركة كالتالي:

1- قطاع الحلمية (الحلمية- المطرية).

2- قطاع شبرا ( شبرا مصر- شبرا الخيمة - بهتيم - القناطر الخيرية).

3- قطاع مدينة نصر (مدينة نصر- العباسية- القاهرة الجديدة).

4- قطاع المرج (المرج- الخانكة- الخصوص).

5- قطاع مصر الجديدة (مصر الجديدة- السلام- العبور).

وأضاف المصدر، أن الشركة قامت بعدة إجراءات لخفض نسب الفقد الفني والتجاري وتقليل سرقات التيار الكهربائي عبر التوسع في تركيب العدادات الكودية؛ حيث قامت الشركة بتركيب ٦٢ ألف عداد كودي للمباني المخالفة والوحدات الخاصة بسارقي التيار الكهربائي عن نفس الفترة من العام المالي الجاري، في حين قامت بتركيب ٢٥ ألف عداد قانوني للمباني المرخصة.

وأكد انها قامت بتغيير ٧٦ ألف عداد مسبق الدفع بدلًا من العدادات التي بها أعطال فنية أو تم رفعها لعدم سداد مستحقات الشركة.