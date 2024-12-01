هل نشهد قفزات للدولار أمام الجنيه بنسب 30% أو 40%؟.. الحكومة تجيب

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ليست معنية فقط بالتحالف المصري الفرنسي في جهودها لتطوير المطارات، بل تسعى أيضًا لجذب عدد كبير من الشركات الدولية والمحلية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة"، أشار الحمصاني إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لتحسين الخدمات في المطارات المصرية، خصوصًا تلك الواقعة في المدن السياحية، لزيادة رضا المسافرين وتعزيز الخطوط الجوية ومشغلي الشحن.

وأكد متحدث الوزراء أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع شركة "جريت وول موتورز" الصينية يعد جزءًا من جهود الحكومة لتطوير الصناعة بشكل عام، مع التركيز على صناعة السيارات الكهربائية والهجينة.

وأوضح الحمصاني أن الحكومة ستوفر كافة الحوافز اللازمة لشركة "جريت وول موتورز" لإتمام اتفاقية الشراكة، بما في ذلك إنشاء مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع سيارات للسوق المحلي وللتصدير، مع التركيز على تحقيق نسبة مكون محلي تتجاوز 50%.

كما أكد أن الحكومة ملتزمة بسعر الصرف المرن منذ مارس الماضي، مما ساهم في القضاء على السوق الموازية واستقرار سوق النقد الأجنبي.

وأوضح أن أي تحرك في سعر الصرف سيكون طبيعيًا في حدود 4% إلى 5% صعودًا أو هبوطًا، بناءً على العرض والطلب، نافياً الشائعات حول زيادات كبيرة في سعر الدولار تصل إلى 30% أو 40% أمام الجنيه.

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