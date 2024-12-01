تعظيم الموارد وحقوق أصحاب المعاشات.. ننشر تفاصيل الاجتماع الأول للهيئة الوطنية للإعلام

كتب-عمرو صالح:

اجتمعت اليوم الأحد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، وأعضائها عقب أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وبحسب بيان الهيئة أكد المسلماني بذل كافة الجهود لتعزيز دور الإعلام الوطني، مشيراً إلى أن الوطنية للإعلام تزخر بالكوادر المهنية المتميزة والمخلصة التى تقدم رسالة إعلامية هادفة تنويرية وقادرة على تعزيز الدور الخدمي التنموي للإعلام والعمل على تعظيم القدرة على إشباع رغبات واحتياجات المواطن بدايه من الخدمة الإخبارية مرورا بالتثقيف والترفيه وتعزيز وعي المواطن فى مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تشكك في إنجازات الدوله المصرية.

وأشار إلى أن الهيئة ستمضي قدما لتطوير أدواتها لمواكبة متطلبات التطور التكنولوجي الهائل في مجال الإعلام وبناء نوافذ على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق التأثير المطلوب وخلق قيمة مضافة تعظم من انتشار المحتوى الإعلامى والوصول للجمهور المستهدف بما يعزز تحقيق الأهداف وعوده الدور الهام للتليفزيون المصري.

وأضاف المسلماني، أن قضية تعزيز الوعي لدى الجمهور تأتي على رأس أولويات خطة العمل بالهيئة الوطنية للإعلام، ومواصلة تعزيز دور الإعلام الوطني فى تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية فى كافة جهودها وإجراءاتها لتنفيذ توجهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والتحديث والتطوير فى مختلف المجالات بما يحقق مستقبلا أفضل لمصر وشعبها.

وأكد المسلمانى على العمل من خلال استراتيجية التعاون ومشاركة كافة الزملاء بالهيئة لصناعة الأمل والتمسك به لتحقيقة، قائلا: سنتعامل مع كافة المعطيات لعبور تلك المرحلة والعمل على تنفيذ أفكار ورؤى جديدة من شأنها تذليل كافة العقبات وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لكافةالملفات الشائكة التى تواجه العمل والعاملين واجتيازها فى أسرع وقت وتكثيف الجهود فى العديد من الملفات ومنها الزملاء أصحاب المعاشات.

وشدد المسلمانى أنه سيعمل جاهدا للحفاظ على مكتسبات العاملين وتحسينها، والعمل مع الزملاء لتعزيز مكانة ودور الإعلام الوطني ومواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الإعلام والاتصال مناشدا كافة الزملاء بالوطنية للإعلام التعاون والتكاتف من أجل تحقيق أهداف العمل وجني ثماره.

وأشار المسلمانى إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تمتلك بنية أساسية كبيرة سيعمل على تعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى إجراءات وحلول سيتم اتخاذها ومن شأنها تعظيم مواردها.

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