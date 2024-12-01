"رياضة النواب" توصي بزيارة أسوان.. ودعوة الوزير لحل مشاكل مراكز شباب المحافظة

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماع اليوم الأحد، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة أسوان لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب أسوان بشأن مشاكل مراكز الشباب، وذلك بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب، الدكتور محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية.

كما أوصت اللجنة بدعوة الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب لمناقشة لحل عدد من مشكلات مراكز الشباب التي تعاني منها محافظة أسوان، مؤكدة أن الوزير سيكون لديه حلول عملية لتلك المشكلات التي تواجه الشباب في محافظة أسوان.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم الانتهاء من إنشاء المبنى الإداري الخاص بمديرية الشباب والرياضة بأسوان رغم بدء العمل فيه منذ عام 2015.

وأوضح النائب أن المبنى القديم لا يليق بمحافظة أسوان ولا يليق بالجمهورية الجديدة، وكذلك عدم الانتهاء من تطوير الصالة المغطاة لمحافظة أسوان منذ عام 2015.

وأفاد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة حيث قامت الإدارة المركزية بتنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة من العام المالي 2020-2024 في مراكز الشباب تتمثل في (19 ملعب خماسي إنشاء جديد – 5 ملعب قانوني إنشاء جديد – 3 مبنى إداري)، كما أفاد إلى أنه تم استئناف استكمال المشروع بتكلفة تقديرية 35 مليون جنية وجاري الانتهاء منه خلال أشهر قليلة، وأما بشأن مبنى المديرية جاري العمل بالمشروع وتم صرف جميع المستخلصات الواردة من المديرية حتي مستخلص جاري (3) لمقاول العملية، حيث أنه تم تنفيذ 70 % من أعمال التطوير.

وأكد الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية، أنه تمت مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بأسوان بموافقة الدكتور وزير الشباب والرياضة لإقامة الصالة المغطاة وقامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو طرح مناقصة طبقاً لقانون 182 لسنة 2018 طبقاً للمقايسة المعتمدة عن طريق قطاع الاستشارات الهندسية والخدمات الفنية/ شركة المقاولون العرب (استشاري المشروع) وإسنادها طبقاً للقيمة التي يتم الترسية عليها.

اقرأ أيضًا:

أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين

الحج البري أرخص.. اتحاد الغرف السياحية يكشف أسباب الزيادات الكبيرة في الأسعار