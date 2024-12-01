الآثار: مليون زائر لـ"قمة الهرم" بالصين.. وإقامة معرض أثري جديد بالسعودية

كتب- محمد شاكر:

ترأس اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاجتماع باستعراض إنجازات المجلس بكافة قطاعاته، والمتمثلة في عدد من الاكتشافات الأثرية وأعمال الترميم بعدد من المشروعات بعدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، ومن بينها الكشف عن صرح كامل لمعبد بطلمي بسوهاج، وأجزاء من مجمع سكني من عصر الانتقال الثالث بالإسماعيلية.

كما تم استعراض أعمال الترميم الجارية بعدد من المقابر والمباني الأثرية بالأقصر والمنيا، فضلا عن استعراض المشروعات التي تم الانتهاء من ترميمها منها مبنى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وعدد من المواقع الأثرية الإسلامية بالقاهرة التاريخية مثل سبيل حسن أغا كوكليان، وسبيل رقية دودو، وسبيل مصطفى سنان، وزاوية فرج بن برقوق، وبوابة منجك السلحدار، وتكية تقى الدين البسطامي بمنطقة باب الوزير.

كما تم إطلاع المجلس بالقطع الأثرية التي تم استردادها خلال شهر نوفمبر وتلك التي تم ضبطها في الموانئ المصرية، حيث تم استرداد من ألمانيا عدد 67 قطعة أثرية ترجع لعدد من الحقب التاريخية المصرية المختلفة من أهمها قدم وساق لمومياء محنطة وقناعين وجداريتين تم انتزاعهما من مقبرة الوزير "باك آن رن إف" بسقارة، بالإضافة إلى تمثال ملكي من البرونز، فضلاً عن مجموعة من التماثيل الصغيرة "الأوشابتي" التي كانت تحفظ في المقبرة لتقوم بأعمال المتوفي نيابة عنه في الحياة الأخرى وفقا للعقيدة المصرية القديمة، وتماثيل من البرونز للمعبود "أوزير" إله الموتى وسيد العالم الآخر.

فيما أسفرت معاينات الإدارة العامة للرقابة على المنافذ الأثرية بالموانئ المصرية عن ضبط 46 قطعة أثرية من الموانئ المصرية ترجع لحقب تاريخيّة متنوعة، كما أسفرت المعاينات الخاصة بالإدارة المركزية للمضبوطات الأثرية والأحراز عن ضبط عدد 729 قطعة أثرية ترجع لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة" المقام حاليا بمدينة شنغهاي بالصين حيث استقبل المعرض نحو مليون زائر منذ افتتاحه في يوليو الماضي حتى الآن، ومن المتوقع أن يستقبل حوالي 4 مليون زائر بنهاية مدة عرضه في أغسطس المقبل.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وعدد من الوزارات والجهات المعنية المختلفة من بينها بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع "بوابة تراث مصر الرقمي" والتي تتيح لمتصفحيها كافة المعلومات عن المواقع الأثرية والتراثية بمصر، وكذلك بروتوكول التعاون مع وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي بشأن نقل متحفي مطار القاهرة الجوي رقمي 2و 3، إلى مكان آخر داخل مطار المطار ليكون أكثر ملائمة ويتيح الفرصة للمسافرين لزيارتهما بشكل أكبر.

فضلاً عن الموافقة على توقيع مذكـرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار وجمعية الإنماء الاجتماعي الثقافي بمتحف نابو بدولة لبنان لاستعادة عدد من القطع الأثرية المصرية من المتحف إلى جمهورية مصر العربية، إلى جانب التعاون في مجال التبادل الثقافي وحماية الآثار والممتلكات الثقافية.

كما تم الموافقة على توقيع وثيقة مرجعية مع الجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن مشروع إنشاء مركز للتوثيق الرقمي للتراث بالقاهرة، وكذلك مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحة الثقافية للتراث الثقافي المستدام في الأقصر والمتضمن أعمال ترميم صرح معبد الرامسيوم بالأقصر بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة.

وقد تناول الاجتماع اعتماد قرار لجنة المعارض الخارجية بشأن الموافقة على المشاركة بعدد (8) قطع أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بمعرض بعنوان "وما بينهما" بصالة الحجاج بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربعة أشهر.