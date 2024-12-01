مجلس النواب ينفي مناقشته أية مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج

كتب- نشأت علي:

نفى مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس النواب، مناقشة المجلس لأية مشروعات قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر.

وأكد المصدر أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع من مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بذلك، مؤكدا أنه لا توجد أية مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية.

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