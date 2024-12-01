رئيس فاكسيرا يكشف حقيقة وجود أزمة في تطعيمات العمرة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور شريف الفيل، رئيس هيئة المصل واللقاح، تفاصيل أزمة لقاحات العمرة، موضحًا أن السعودية قد طلبت أنواعًا معينة من التطعيمات لضمان سلامة المعتمرين.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أشار الفيل إلى أن الهيئة قد عملت جاهدة على توفير كميات مناسبة من التطعيمات، مؤكدًا أنه لم تعد هناك أي أزمة في التطعيمات المطلوبة.

وأشار رئيس هيئة المصل واللقاح، إلى أن زيادة الإقبال على العمرة قد يؤدي إلى حدوث بعض الازدحام في المراكز الصحية.

وأكد الفيل أن المعتمرين يمكنهم التوجه إلى أقرب مركز صحي لموقع سكنهم، حيث سيتوفر التطعيم المطلوب، بالإضافة إلى الحصول على الشهادة الصفراء اللازمة للسفر.

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