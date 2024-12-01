تامر أمين يكشف حقيقة إزالة مقابر الخانكة: شائعات وأكاذيب لا أساس لها

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي تامر أمين حقيقة الأنباء المتداولة حول قيام الحكومة بإزالة مقابر في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية بشكل عشوائي وفوضوي.

وخلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أشار أمين إلى أن قنوات الإخوان قد روجت لفيديو يظهر جثثًا متناثرة بين الأنقاض، مما أثار جدلاً واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أمين أنه بعد التحقق من المعلومات، تبين أن الواقعة تتعلق بمنطقة أبوزعبل في الخانكة، حيث تم إزالة 650 مقبرة بُنيت حديثًا على مساحة 30 فدانًا بالمخالفة للقانون.

وأكد أن هذه المقابر كانت خالية من الجثامين، حيث كانت تحتوي على مواد مثل ليف النخيل وورق الكرتون بدلاً من الموتى.

وأضاف أمين أن الأرض التي تم إزالة المقابر منها ليست مخصصة للمقابر، بل للنشاط الصناعي، حيث سبق لمحافظة القليوبية تخصيص 172 فدانًا لإقامة مقابر جديدة.

كما أشار إلى أن الفيديو المتداول يذكّر بالفبركات الإعلامية التي حدثت في أحداث رابعة.

وشدد الإعلامي تامر أمين على عدم وجود أي هدم للمقابر أو استخراج للجثث، واصفًا ما يتم ترويجه من قبل إعلام الجماعة الإرهابية بأنه أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام.

وأكد أنه لا يوجد أي ارتباط بالاقتراب من القبور أو استخراج جثامين مدفونة حديثًا، داعيًا إلى تحري الدقة في تناول مثل هذه القضايا.

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