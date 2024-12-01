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الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446

08:56 م الأحد 01 ديسمبر 2024

الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استطلعت دار الإفتاء المصرية بعد مغرب شمس اليوم الأحد هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أنه تبين لها من نتائج الرؤية البصرية عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر جمادى الآخرة.

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جمادي الآخر استطلاع هلال الشهر دار الإفتاء
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