الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استطلعت دار الإفتاء المصرية بعد مغرب شمس اليوم الأحد هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أنه تبين لها من نتائج الرؤية البصرية عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر جمادى الآخرة.

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