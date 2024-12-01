مع اقتراب «نوة قاسم».. «الكهرباء» تعلن حالة الطوارئ وتحذر المواطنين

كتب ـ محمد صلاح:

أعلنت شركات توزيع الكهرباء حالة الطوارئ القصوى، لاستقبال النوة التى ستبدأ من يوم الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام، ويصاحبها زيادة الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، في المحافظات الساحلية

والإسكندرية.

وذلك تزامنا مع «نوة قاسم» التى تعتبر الأصعب والأقوى بين نوات الشتاء لشدة تأثيرها على حالة الطقس ودرجات الحرارة وتساقط الأمطار الغزيرة.

وفى بيان لها أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن هناك متابعة ميدانية، تتضمن الاستعداد التام لمواجهة النوة وما سيصاحبها من رياح شديدة وأمطار بسبب التغيرات المناخية المصاحبة لـ« نوة قاسم»، مشددة على مطالبة الالتزام بالإرشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال سريعا على رقم 121، لتلقي أي شكاوى على مدار 24 ساعة.

وأشارت الشركة فى بيانها إلى أن فرق الطوارئ والصيانة بالشركة تقوم بالمتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال، ويتمّ على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، لافتة إلى أن هناك غرفة طوارئ في الشركة تعمل على متابعة العمل في جميع المناطق التابعة، للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين.

وطالبت الشركة المواطنين باتباع بعض الإجراءات الآتية حفاظا على حياتهم:

- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية تتعدى 60 كيلومترا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث برق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في ‏أثناء حدوث برق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات أسفل أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

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