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الحج البري أرخص.. اتحاد الغرف السياحية يكشف أسباب الزيادات الكبيرة في الأسعار

07:06 م الأحد 01 ديسمبر 2024

أرشيفية

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كتب- حسن مرسي:
كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أسباب زيادة الحج السياحي والاقتصادي، أن هناك 3 مستويات للحج هذا العام، لافتا إلى أن أسعار الحج السياحي 2025 تتفاوت بين اقتصادي وسياحي وبري واقتصادي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحج البري يبدأ من 225 لـ270 ألف جنيه، وله مستويات محددة في السفر وقرب السكن من الحرم والخدمات والنقل.

ولفت إيهاب عبد العال إلى أن النقل البري يعد أرخص طرق الحج 2025، مضيفا أن هناك زيادة في أسعار الحج هذا العام عن العام الماضي، بتكلفة تصل لنحو 30 ألف جنيه؛ بسبب ارتفاع أسعار الخدمات والسكن في السعودية.

وشدد أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية على أن موسم الحج هذا العام سيشهد ضوابط مشددة؛ لعدم تكرار ما حدث العام الماضي.

واختتم قائلا: هناك تنسيق بين السلطات المصرية والسلطات السعودية، لضبط موسك الحج هذا العام.

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