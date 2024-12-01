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أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين

06:47 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة على بعض المناطق غدا الاثنين..
وأضافت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة على فترات متقطعة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأشارت الهيئة إلى أن الحرارة على القاهرة تصل لـ 22 درجة، والسواحل الشمالية 22 درجة، والمناطق الجنوبية من 22 إلى 25 درجة.

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