هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة؟.. عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

كتب- حسن مرسي:

أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال متصلة حول السهو في التشهد أثناء الصلاة، خاصة في حال التباس الأمر بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "أولاً، يجب أن نفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، التشهد الأوسط هو سنة، وبالتالي إذا نُسي أو تم السهو عنه، فلا حرج في ذلك ويمكن للمصلي إكمال صلاته دون الحاجة إلى إتمام ركعة كاملة أو إعادة الجلسة الخاصة به."

وأضافت: "إذا نسيتِ التشهد الأوسط في الركعة الثالثة أو الثانية، فبإمكانك إتمام صلاتك عاديًا، وعندما تتذكري في الركعة القادمة أو بعد السهو، يمكنك أداء التشهد الأوسط في الركعة التي تليها أو في مكانك عند تذكره."

وأشارت إلى أنه في حال نسيان التشهد الأخير، الذي هو ركن من أركان الصلاة، يجب على المصلي في هذه الحالة أن يعيد الركعة كاملة ويجلس للتشهد قبل أن يسجد سجدتين للسهو.

كما أوضحت أنه إذا تذكرتِ التشهد بعد أن قمتِ من جلستك وقبل أن تنتهي الصلاة، يمكنك الاستمرار في صلاتك، وأداء التشهد الأخير، ثم السجدتين للسهو قبل التسليم، لافتة إلى أنه إذا تذكرتِ التشهد الأوسط وأنتِ في هيئة القيام، فيجب عليكِ إتمام الجلوس وأداء التشهد إذا كان السهو قد حدث قبل الانتقال إلى الركوع، أما إذا كنتِ قد قمتِ بالفعل إلى الوقوف بعد السهو، فيمكنك إتمام الصلاة دون الحاجة للرجوع إلى الجلوس.

وأضافت: "المهم هو التفريق بين التشهد الأوسط الذي هو سنة وبين التشهد الأخير الذي هو ركن، وفي حالة السهو عنه، يمكن تدارك الأمر بسجدتي السهو أو بإتمام الركعة من جديد مع الالتزام بالأركان".

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