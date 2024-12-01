عضو بـ"العالمي للفتوى" تقدم نصائح للتخلص من السهو أثناء الصلاة (فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أهمية التركيز والطمأنينة أثناء أداء الصلاة، مشيرة إلى أن السهو في الصلاة قد يكون نتيجة للأفكار التي تشغل ذهن المسلم، خاصة في الأوقات التي يكون فيها ذهنه مشتتًا أو مشغولًا.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "من الطبيعي أن يواجه المسلم بعض الأفكار التي قد تشتت ذهنه أثناء الصلاة، وهذا أمر يعلمه الجميع، والشيطان يسعى جاهدًا لإثارة الوساوس داخل النفس في تلك اللحظات، لذلك من المهم أن نستحضر عظمة الموقف ونحن نقف بين يدي الله عز وجل."

وأوضحت أنه لضبط السهو أثناء الصلاة، يجب على المسلم أن يكون في حالة استحضار حقيقية لمقام الصلاة، ويفكر في أهمية الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مضيفة أن من الخطوات المهمة أن يستحضر الشخص عظمة الصلاة وفرضيتها على المسلم، ويشعر بأهمية كل فرض في اليوم والليلة.

وفيما يخص السهو أثناء الصلاة، أشارت إلى أن الشريعة وضعت بعض التوجيهات لتخفيف الحرج عن المسلم، وإذا تسببت الوساوس أو الشكوك في تشتيت التركيز أثناء الصلاة، فلا حرج على المسلم، من المهم أن يواصل صلاته ولا يلتفت لهذه الأفكار، لأن الالتفات لها قد يؤثر على إتمام الصلاة بشكل صحيح."

واختتمت: "النية الصافية في بداية الصلاة والاستحضار الكامل لعظمة الموقف يساعد على التركيز، وإذا تشتت الذهن يجب أن نواصل الصلاة ونتجنب الانشغال بالأفكار السلبية."

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