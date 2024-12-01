مكتبة مصر العامة المتنقلة تجوب ميادين القاهرة.. إليك برنامج الأنشطة كاملا

كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة مصر العامة فرع الزيتون، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، على مدار شهر ديسمبر الجاري، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، من خلال المكتبة المتنقلة الخاصة بفرع الزيتون، في الميادين والساحات العامة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتنطلق الفعاليات بداية من غد الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، في دار الأوبرا المصرية من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءًا، وفي الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024 تقدم المكتبة العديد من الأنشطة في مكتبة نون السحار، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءًا.

وفي يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، تتجه المكتبة إلى إحدى الميادين العامة بمدينة العبور وتستمر من الثانية عشر ظهرًا حتنى الخامسة مساءًا، وفي الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024، تقام الفعاليات في مكتبة نون السحار من التاسعة صباحًا حتى الثانية مساءًا، وأيضًا في ذات اليوم تقام فعاليات بالتوازي في نادي نقابة المهندسين بالتجمع الثالث من الثالثة مساءًا حتى السابعة مساءًا.

أما في السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 تتجه فعاليات المكتبة المتنقلة إلى المجمع السكني "دار مصر الأندلس- المرحلة الثانية" بالتجمع الخامس من الحادية عشر صباحًا حتى الثالثة مساءًا، يليها في ذات اليوم فعاليات في المجمع السكني "دار مصر الأندلس- المرحلة الأولى" بالتجمع الخامس، من الثالثة ونصف مساءًا حتى السابعة ونصف مساءًا، وفي الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، تقام فعاليات المكتبة في إحدى دور التعليم بالمرج "حضانة فكرة" من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءًا، ويوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، تقدم المكتبة فعالياتها بمكتبة نون السحار من التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءًا.

وفي يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، تقام فعاليات المكتبة في كنيسة عزبة النخل من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الثالثة مساءًا، أما الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، تقدم المكتبة فعالياتها في المجمع السكني جولدن جيتس بالمقطم، من الفترة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءًا، وفي يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، تعود فعاليات المكتبة إلى مكتبة نون السحار، من التاسعة صباحا إلى الثالثة مساءًا، وفي يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، تتجه إلى المجمع السكني جاردينيا سيتي بالتجمع الأول من الحادية عشر صباحًا حتى الرابعة مساءًا.