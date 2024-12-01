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الجيزة: إزالة أكشاك وفتارين ورفع سيارات متهالكة بمحيط مستشفى أم المصريين

05:15 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات و التعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالمنطقة المحيطة بمستشفى أم المصريين

وشن حي جنوب الجيزة، بحسب بيان، الأحد، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالمنطقة المحيطة بمستشفى أم المصريين والشوارع المؤدية لها.

وأسفرت الحملات، عن إزالة عددًا من الأكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري.

وشملت الحملات، رفع حالات إشغال والسيارات المتهالكة والمتروكة وإزالة بروزات متنوعة ما بين أوتاد حديدية متعدية على الطريق العام واستاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي وإشغالات تعيق حركة المواطنين.

كما شملت الحملات، رفع كفاءة النظافة بمتابعة من الدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب، وتم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع، وعدم السماح بأي تعدي على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

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حملات حي جنوب الجيزة مستشفى أم المصريين رفع سيارات متهالكة إزالة أكشاك المهندس عادل النجار
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