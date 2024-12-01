35% من الأكل مصيره القمامة.. طلب برلماني للحد من هدر الطعام وحظر استيراد السلع الاستفزازية

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بصفة عامة ومن وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصحة والسكان بصفة خاصة، بإعطاء أكبر اهتمام للتقرير الخطير الصادر من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي تم الكشف فيه أن الفرد في مصر يهدر 91 كيلوجرامًا من الطعام سنويًّا وتزداد هذه النسبة في الأعياد والمناسبات.

وأضاف المير: إضافة إلى تأكيد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن 34.4% من دخل الأفراد في المدن موجه للطعام، وفي القرى 37.9%، وأن نسبة 35% من الأكل في مصر ينتهي بها المصير إلى سلات القمامة، في حين أن النسبة العالمية للهدر في الخارج تقدر بـ9.15%.

وطالب النائب، في بيان له اليوم الأحد، بوقفة حاسمة من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بصفة عامة وجميع المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام بصفة خاصة، وإعطاء أكبر اهتمام لهذا الملف، موضحًا أن الإحصائيات تشير إلى أن 50% من الخضار والفواكه، و40% من الأسماك، و30% من الحليب والقمح، في تعداد الطعام المُهدر سنويًّا.

وقال المير: إن الدولة تستورد معظم الاحتياجات الغذائية، وأكبر دليل على ذلك التقرير الصادر من وزارة الصناعة، والذي أعلنت فيه أن تكلفة استيراد الأجبان تقدر بمليار و200 مليون دولار، وتكلفة استيراد الشيكولاتة 377 مليون دولار، ومستحضرات التجميل 500 مليون دولار، فضلًا عن 200 مليون دولار للحقائب، وتكلفة استيراد أوراق الألمونيوم (فويل) بلغت 500 مليون دولار، مشيرًا إلى استنكار الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه التكلفة.

وطالب النائب الحكومةَ بحظر استيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها منتج محلي، والاتجاه نحو التصنيع المحلي لجميع السلع المستوردة التي يمكن صناعتها محليًّا للحد من الفاتورة الاستيرادية، مناشدًا جميع المواطنين بالحد من ظاهرة إهدار الطعام بجميع أنواعه.

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