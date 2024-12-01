العاملون بوزارة التنمية المحلية يهنئون الوزيرة على جائزة التميز الحكومي العربي

كتب- محمد نصار:

استقبل جميع قيادات وموظفي وزارة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، لتهنئتها بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي لعام 2024، تقديرًا لجهودها البارزة في تطوير منظومة العمل المحلي وتحقيق إنجازات ملموسة في محافظة دمياط.

وأعرب قيادات وزارة التنمية المحلية والعاملون بها، عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته الوزيرة والذي يعد شهادة على العمل الجاد والابتكار والجهود الدؤوبة والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين خلال توليها منصب محافظ دمياط، مشيدين بجهودها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمحليات ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

وأكدوا أن هذا التكريم ليس فقط تكريمًا شخصيًا للدكتورة منال عوض، بل هو تتويج لجهود الدولة في دعم خطط التنمية والعمل بروح الفريق لتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات وتمكين المرأة على كل المستويات.

كما أكد الموظفون، أن إخلاص وزيرة التنمية المحلية وتفانيها في العمل يعد مصدر إلهام لهم جميعًا، وأن تكريمها وفوزها بهذه الجائزة هو استحقاق يعكس رؤيتها وجهودها المتميزة في تعزيز مسيرة التطوير والابتكار في العمل الحكومي، وإضافة قيمة لسجل إنجازاتها المشرفة.

ومن جانبها شكرت الدكتورة منال عوض، جميع القيادات والعاملين والعاملات بالوزارة، ووعدتهم بالعمل الدؤوب لصالح الوطن والمواطن، والعمل على تحسين أحوالهم قائلة: سأبذل ما في وسعي لتحسين الخدمات المقدمة لجميع العاملين بالوزارة والمحافظات وأبناء جميع محافظات الجمهورية.

كما التقت الدكتورة منال عوض، مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ في احتفالية خاصة، مؤكدين أن تلك الجائزة تعكس إنجازاتها وجهودها الملموسة في هذا المنصب، كما تبرز قدرات المرأة المصرية المتميزة في جميع المجالات، وتأتي انعكاسًا للدعم الدائم وإيمان الإرادة السياسية بقدرات وإمكانات المرأة المصرية، متمنين لهما دوام النجاح والتوفيق.

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن اعتزازها الشديد بهذه الاحتفالية التي أقامها قيادات الوزارة لها، مؤكدًة أنها ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين في جميع المحافظات.

ووجهت جميع القيادات بالوزارة، بضرورة التفاني بالعمل ليكون لديهم فرصة في التقديم للحصول على جائزة مصر للتميز الحكومي سواءً على المستوى المحلي أو العربي لتحفيز ثقافة الإبداع والتميز وروح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث يتسنى تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة من العاملين بالوزارة مما يرسخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الجائزة تهدف إلى خلق روح التنافس بين المرشحين بما سيعود على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة تنافسية الدولة.

ووجه بعض العاملين بالوزارة الشكر للدكتورة منال عوض لإتاحة الفرصة لهم لحصولهم على درجاتهم الوظيفية من خلال إعلان الوزارة لمسابقة الوظائف القيادية الشاغرة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرصها الدائم على الدفع بدماء جديدة من القيادات المتميزين والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية في أنحاء مصر، بما يتسق مع جهود الحكومة برفع كفاءة وتطوير الجهاز الإداري للدولة لإكسابه مزيد من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.

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