وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي همم ويؤكد: حريصون على دمجهم

في أول يوم عمل.. خالد عبد العزيز يتعهد بتطوير العمل داخل المجلس الأعلى

كتب- محمد أبو بكر:

سلم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، عقود عمل لذوي همم للعمل بشركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو انترناشيونال جروب"، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ خطة الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك بحضور هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة.

دمج ذوي الهمم في المجتمع

وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأحد، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع شركات القطاع الخاص لاستيفاء نسبة الـ5% لتعيين تلك الفئة؛ لتوفير فرص عمل لائقة لأبنائنا من ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع.

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