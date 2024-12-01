رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاود الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة استعراض وزير الطيران المدنى، بيانا عن استراتيجية وزارته، وكذلك شهدت الجلسة موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ

وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

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