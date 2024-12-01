كلاكيت ثالث مرة.. 20 صورة ترصد حيوان ورل النيلي بعد ظهوره بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إنه في ضوء ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حيوان زاحف من الحرشفيات يدعى "ورل نيلي" يتجول داخل قطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بنطاق قرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم، فإن مناطق النيل والترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة هي بيئته الطبيعية وهو لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان.

معلومات عن حيوان الورل النيلي

ويُعد حيوان الورل النيلي، من فصيلة الزواحف ذوات الدم البارد، واسمه الشائع بالإنجليزية Nile monitor، والاسم العلمي له (Varanus niloticus)، ومن أكبر الحرشفيات الزاحفة في فصيلة الورليات، ويدعى الورل النيلي بسبب معيشته في الماء أو النهر، وينتشر في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الإفريقية لا سيّما على ضفاف نهر النيل في السودان ومصر لكن لا يعيش في المناطق الصحراوية من القارة السمراء.

والورل النيلي لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان، ومدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩، والذى ينص على حظر صيده او الاتجار فيه بشكل غير مقنن، وتواجد الورل النيلى فى تلك المنطقة أمر طبيعي، لأنها بيئته الطبيعية.

محافظ الجيزة يكلف بتشكيل لجنة من الطب البيطري للبحث عن الحيوان

وكلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من مركز ومدينة أوسيم والطب البيطري والري، حيث تم التحرك فــور الإبلاغ من الأهالي وتم البحث عن الحيوان الذي قد تم مشاهدته بالمنطقة.

وبحسب محافظة الجيزة، تم اصطياد الحيوان من قبل مركز ومدينة أوسيم وتسليمه إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مع استمرار المتابعة للترع والمصارف وخطة تطهيرها بشكل دوري من خلال مديرية الري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها حيوان ورل النيلي في مصر، حيث ظهر في محافظة أسيوط خلال شهر سبتمبر 2022، وهذه كانت المرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى لظهوره في أسيوط أيضًا في نوفمبر 2016.

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