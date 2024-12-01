يشبه التمساح ودمه بارد.. 10 معلومات عن حيوان "ورل" الذي عُثر عليه بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، تم العثور على حيوان زاحف من الحرشفيات يدعى "ورل نيلي" يتجول داخل قطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بنطاق قرية البراجيل.

ما هو حيوان ورل النيلي؟

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، معلومات حول حيوان ورل النيلي، وفق وزارة البيئة، خلال السطور التالية، كما يلي:

- من فصيلة الزواحف ذوات الدم البارد.

- اسمه الشائع بالإنجليزية Nile monitor.

- الاسم العلمي له (Varanus niloticus).

- من أكبر الحرشفيات الزاحفة في فصيلة الورليات.

- يدعى الورل النيلي بسبب معيشته في الماء أو النهر .

- الورل النيلي ينتشر في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الإفريقية ولا سيّما على ضفاف نهر النيل في السودان ومصر ولكن لا يعيش في المناطق الصحراوية من القارة السمراء.

- الورل النيلي لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان.

- مدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩، والذى ينص على حظر صيده او الاتجار فيه بشكل غير مقنن .

- تواجد الورل النيلي في تلك المنطقة أمر طبيعي، لأن ضفاف نهر النيل هي بيئته الطبيعية مع زيادة أعداده كلما اتجهنا جنوبا.

- قد يتحرك إلى اليابسة بحثًا عن غذائه.

يذكر أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، كلف بتشكيل لجنة من مركز ومدينة أوسيم والطب البيطري والري، حيث تم التحرك فــور الإبلاغ من الأهالي وتم البحث عن الحيوان الذي قد تم مشاهدته بالمنطقة.

وبحسب محافظة الجيزة، تم اصطياد الحيوان من قبل مركز ومدينة أوسيم وتسليمه إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مع استمرار المتابعة للترع والمصارف وخطة تطهيرها بشكل دوري من خلال مديرية الري.

اقرأ أيضا:

طروحات المطارات.. بيان حكومي مهم بشأن خطة التطوير

قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)

25 صورة ترصد أعمال حصر عقارات بمنطقتين في القاهرة استعدادًا لتطويرهما

حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن معبد دندرة عدة أيام