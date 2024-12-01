بيان عاجل من الجيزة بشأن العثور علي حيوان زاحف "ورل" بشارع أحمد عرابي

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إنه في ضوء ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حيوان زاحف من الحرشفيات يدعى "ورل نيلي" يتجول داخل قطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بنطاق قرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم حيث تعد مناطق النيل وفروعه والترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة هي بيئته الطبيعية وهو لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان.

تفاصيل العثور على حيوان زاحف بمحافظة الجيزة

وكلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بحسب بيان، الأحد، بتشكيل لجنة من مركز ومدينة أوسيم والطب البيطري والري، حيث تم التحرك فــور الإبلاغ من الأهالي وتم البحث عن الحيوان الذي قد تم مشاهدته بالمنطقة.

وبحسب محافظة الجيزة، تم اصطياد الحيوان من قبل مركز ومدينة أوسيم وتسليمه إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مع استمرار المتابعة للترع والمصارف وخطة تطهيرها بشكل دوري من خلال مديرية الري.

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