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السيسي يهنئ رئيس المجلس الأوروبي ويعرب عن أمله في تعزيز العلاقات المشتركة

02:46 م الأحد 01 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتهنئة لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام منصبه.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه على فيسبوك: أتقدم بخالص التهنئة لأنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي، ونأمل في تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتكثيف العمل والتنسيق المشترك بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، والتصدي للصراعات القائمة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
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