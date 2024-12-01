وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 72.2 مليون راكب سنويًا

كتب- نشأت علي:

استعرض سامح الحفنى، وزير الطيران المدني، ملامح استرايجية ورؤية الطيران المدني، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدور منفرد في الربط بين المناطق الداخلية وربطها بالخارح وكذلك في قطاع الحركة السياجية والتجارة الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وقال الوزير: تستهدف الوزارة منظومة طيران على درجة عالية من الأمن والأمان وفقا للمعايير الدولية، نستهدف تأمين المطارات المصرية ورفع كفاءة النظم بها وسلامة وأمان شركات الطيران وتأمين وسلامة المجال الجوى المصرى وفقا للمعايير الدولية

واستعرض وزير الطيران المدني، خطط تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية، مُشيرًا إلى أن هذه الخطط تُعد من مستهدفات الوزارة للوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولاً بها إلى 109.20 مليون راكب سنوياً كمستهدف إستراتيجي بنهاية عام 2030

وتابع، نستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى 60 مليون راكب سنويا.

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