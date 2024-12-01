برودة وشبورة مائية.. الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.



وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان اليوم الأحد، إن طقس اليوم بارد ليلاً وفي الصباح الباكر مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالي وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة" أن طقس اليوم الأحد يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد استمرار الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة في الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وسيؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية وستختفي مع ظهور الشمس لكنها لن تؤدي إلى حدوث مشاكل في الحركة المرورية.



وأوضحت "غانم" لمصراوي أنه يستوجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية لتجنب الإصابة بنزلات البرد، بجانب تناول المشروبات الساخنة للشعور بالدفء في ظل برودة الطقس.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى القيادة بهدوء على الطرق الزراعية والمسطحات المائية خاصة فى ظل وجود الشبورة المائية بسبب الأمطار وانخفاض الرؤية على الطرق نتيجة الشبورة المائية .



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