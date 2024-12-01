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25 صورة ترصد أعمال حصر عقارات بمنطقتين في القاهرة استعدادًا لتطويرهما

12:17 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ممثلة في حي مصر القديمة، أعمال حصر المنازل في منطقتين بنطاق الحي استعدادًا لتطويرهما.

وتستهدف محافظة القاهرة تطوير منطقتي المنيل القديم والسحيلة بنطاق حي مصر القديمة، حيث يتم الآن إجراء عمليات الحصر للمباني الواقعة في نطاق التطوير.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها، وتحقيقًا لخطة الدولة في تحسين النسيج العمراني للمناطق القديمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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حصر عقارات القاهرة حي مصر القديمة
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