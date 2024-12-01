وزير الأوقاف: مصر سبّاقة في خدمة القرآن الكريم وترعى كتاب الله منذ دخوله إليها

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تشرّفت بخدمة القرآن الكريم الذي نزل بمكة المكرمة ورتل وقُيء في مصر.

وأضاف وزير الأوقاف في مؤتمر صحفي، الأحد، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر لها السبق في مسابقات القرآن الكريم، وهي راعية كتاب الله عز وجل منذ دخوله أرضها، وعلى أرضها وُلد عباقرة التلاوة عبر أجيال عديدة وحتى الآن.

وكشف وزير الأوقاف، أن الهدف من المسابقة هو اكتشاف المواهب وأعذب الأصوات، فمصر رائدة في خدمة القرآن الكريم وصناعة أجيال جديدة من قراء كتاب الله عز وجل.

وقال وزير الأوقاف، إن إقامة المسابقة في مركز مصر الثقافى الإسلامى لها رمزية ودلالة، لافتا إلى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته المسابقة الحادية والثلاثون للقرآن الكريم.

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