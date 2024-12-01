فيديو- رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية في مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يؤدي، الآن، رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأدى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، النص الدستوري لليمين، كما قدم المستشار جبالي، التهنئة لهم.

اقرأ أيضا:

شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

دعم نقدي غير مشروط لقدامى الرياضيين والفنانين والأدباء.. تعرف على التفاصيل

ثابتة منذ 10 سنوات.. ما أسباب اختلاف أسعار الحج منذ 2015 وحتى الآن؟

"كنت مخضوض".. خبير سياحي ينتقد قطع الكهرباء عن معبد دندرة