وزير الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن تبرز دور مصر الريادي في خدمة كتاب الله

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن المسابقة العالمية الـ٣١ للقرآن الكريم دعوة مفتوحة إلى ٢ مليار مسلم على وجه الأرض، فمصر لها السبق في حمل راية القرآن الكريم.

وقال وزير الأوقاف في مؤتمر صحفي، الأحد، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نطلق فاعليات المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، بما يبرز مكانة مصر الريادية في خدمة القرآن الكريم.

وقال وزير الأوقاف: "هنا على الأرض الطيبة كم توالت الأجيال حول الأدوار المتعاقبة والمتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتلاوته وبيان معانيه، منذ دخل الاسلام إلى أرض مصر وحتى اليوم، وكبار أئمة التلاوة هم من مصر، أما أن خرجوا منها أو جاؤوا إليها.

ولفت إلى أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تعقد ضمن دور وزارة الأوقاف وعنايتها البالغة بالقرآن الكريم من خلال تنظيم هذه المسابقة، التي تهدف إلى تكريم حفظة كتاب الله، وتعزيز دورهم في نشر قيمه السامية في العالم.

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