وزير الأوقاف: انعقاد المسابقة العالمية للقرآن بمسجد مصر يبعث برسائل نور للعالم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تفاصيل النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تستعد الوزارة لعقدة في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري بمسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الأوقاف في مؤتمر صحفي، الأحد، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: "دعوتنا إلى كل المسلمين على وجه الأرض هنا على أرض الطيبة كم تولت الأجيال في ترتيل القرآن الكريم والنهوض بفنون تلاوته فضلًا عن العلوم النابعة منه وعن الاجتهاد به وإلى آخر الأدوار المتعاقبة به".

وأضاف وزير الأوقاف: "أرض الكنانة مصر ما زالت تخرج الشموس الساطعة من المواهب العبقرية الفذة التي أصغى لها العالم فاندهش من حسن الوهبة وحسن الآداء حتى خرجت شموس تلك المدارس من أمثال كبار القراء مثل القارئ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومحمود صديق المنشاوي".

وأوضح “الأزهري” نريد من خلال المسابقة إعادة تحريك الهمم من أجل استخراج الهمم من المصريين وغيرهم لنقود صناعة أجيال جديدة، نريد استخراج 100 قارئ كأمثال كبار القراء وسبيل ذلك هو اكتشاف المواهب وأفخم الأصوات العذبة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المسابقة تعقد هذا العام في رحاب مسجد مصر الكبير ودار القرآن الكريم، حتى تحقق الدار رسالتها التي أنشئت من أجلها وهي إرسال رسائل النور للعالم أجمع، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المسابقة.

اقرأ أيضا:

شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

دعم نقدي غير مشروط لقدامى الرياضيين والفنانين والأدباء.. تعرف على التفاصيل

ثابتة منذ 10 سنوات.. ما أسباب اختلاف أسعار الحج منذ 2015 وحتى الآن؟

"كنت مخضوض".. خبير سياحي ينتقد قطع الكهرباء عن معبد دندرة