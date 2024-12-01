حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن معبد دندرة عدة أيام

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن ما تم تداوله بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن معبد دندرة لأيام، ليست له أية صحة على الإطلاق، مؤكدًا أنه تم التنسيق أمس مع إدارة المعبد والوحدة المحلية بدندرة قبيل فصل التيار الكهربائي لساعات، بدأت منذ الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن الشركة ممثلة في قطاع توزيع كهرباء قنا، قامت بتغيير موصلات متهالكة واستبدال أخرى جديدة بها؛ خصوصًا أن المعبد تتم تغذيته من خلال شبكة عامة وليس شبكة منفصلة.

وشدد المصدر على أن هناك تنسيقًا مستمرًّا مع مسؤولي المعبد والوحدة المحلية؛ من أجل تجهيز الديزل الخاص للمعبد، لتشغيله خلال فترة قطع التيار، نتيجة تحديث وتطوير الموصلات والأسلاك.

وأفاد المصدر أن أية عمليات فصل وتوصيل عن المعابد والمناطق الأثرية، تتم مسبقًا مع مسؤولي السياحة والآثار بكل محافظة، وفقًا لطبيعة تغذية كل منطقة.

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