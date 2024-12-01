في أول ظهور له.. متحدث الأوقاف يقدم مؤتمر إعلان تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير - محمود بكار

افتتح الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، صباح الأحد، فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل المسابقة العالمية ٣١ للقرآن الكريم، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد تقديم الدكتور أسامة رسلان للمؤتمر الصحفي لوزير الأوقاف، هو أول ظهور رسمي له منذ توليه مهام منصب المتحدث الرسمي للوزارة قبل شهر من الآن.

وبدأت فاعليات المؤتمر، بتلاوة قرآنية للشيخ عبدالناصر حرك، بحضور الدكتور أسامة الأزهريّ وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة.

ويشهد المؤتمر، الإعلان عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمسابقة، بما في ذلك عدد المشاركين والفعاليات المرافقة، بما يبرز مكانة مصر الريادية في خدمة القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، عنايتها البالغة بالقرآن الكريم من خلال تنظيم هذه المسابقة، التي تهدف إلى تكريم حفظة كتاب الله، وتعزيز دورهم في نشر قيمه السامية في العالم.

وتُعَد المسابقة منصة متميزة لاستقطاب المتسابقين من مختلف الدول لإبراز مواهبهم وتقدير جهودهم.

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