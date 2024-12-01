التنمية المحلية: انطلاق 3 دورات تدريبية بمركز سقارة اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استمرار الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للأسبوع الثاني على التوالي، والتي ستبدأ اليوم الأحد 1/12/2024، خلال الأسبوع التدريبي الثامن عشر من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2024/2025، ويستفيد منها 66 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

انطلاق 3 دورات تدريبية بمركز سقارة

أشارت "عوض"، في بيان الأحد، إلى أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التي تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات، حيث يحصل المتدربون في هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الأول منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يوميًا، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كل المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.

وأكدت الدكتورة منال عوض، اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل وبناء الإنسان المصري وتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل في المحليات يعمل على صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم بما يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.

وشددت على أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب حديثة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

وفي نفس السياق، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الأسبوع الـ 18 يتضمن تنظيم دورتين تدريبتين وهما: ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار للنهوض بالمديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والقانونية ووحدات تراخيص المستثمرين، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها، بالإضافة إلى دورة التعاقدات والشراء الحكومي وإدارة المخازن لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون المالية، بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية، لافتًة إلى أن إجمالي عدد المتدربين المستفيدين من تلك الدورات 80 متدربًا من جميع المحافظات.

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