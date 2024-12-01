كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1-12-2024، على أغلب المناطق في محافظات الجمهورية.

وووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المقرر أن يسود طقس اليوم الأحد بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المقرر أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات، إذ جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على أغلب المحافظات كالآتي:

- القاهرة الصغرى 13 درجة والعظمى 22.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 درجة والعظمى 21.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 درجة والعظمى 21.

- كفر الشيخ الصغرى 14 درجة والعظمى 21.

- دمياط الصغرى 14درجة والعظمى 22.

- بورسعيد الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22.

- السويس الصغرى 12 درجة والعظمى 22.

- العريش الصغرى 11 درجة والعظمى 21.

- رفح الصغرى 11 درجة والعظمى 21.

- شرم الشيخ الصغرى 16 درجة والعظمى 25.

- الإسكندرية الصغرى 13 درجة والعظمى 22.

- العلمين الصغرى 13 درجة والعظمى 21.

- مطروح الصغرى 14 درجة والعظمى 22.

- الغردقة الصغرى 15 درجة والعظمى 24.

- الفيوم الصغرى 09 درجات والعظمى 22.

- بني سويف الصغرى 07 درجات والعظمى 22.

- المنيا الصغرى 08 درجات والعظمى 22.

- أسيوط الصغرى 07 درجات والعظمى 22.

- سوهاج الصغرى 08 درجات والعظمى 23.

- قنا الصغرى 09 درجات والعظمى 25.

- الأقصر الصغرى 09 درجات والعظمى 25.

- أسوان الصغرى 11درجة والعظمى 25.

- الوادي الجديد الصغرى 10 درجات والعظمى 24.