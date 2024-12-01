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شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

08:00 ص الأحد 01 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 6 ديسمبر،

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأحد طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات.

من الاثنين إلى الأربعاء

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الخميس والجمعة

نشاط رياح على مناطق أقصى الغرب وجنوب سيناء.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية شبورة مائية الطقس القاهرة الكبرى
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