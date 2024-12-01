دعم نقدي غير مشروط لقدامى الرياضيين والفنانين والأدباء.. تعرف على التفاصيل

كتب- نشأت علي:

حددت المادة 11 من قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، الفئات المستحقة "للدعم النقدي غير المشروط.

ونصت المادة 11 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد إجراء تعديلات عليها من قبل لجنة التضامن بمجلس النواب، على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1- الشخص ذو الإعاقة.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4- المرأة غير المعيلة.

5- اليتيم.

6- أبناء الرعاية اللاحقة.

7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8- الأنثى غير المتزوجة.

ونصت المادة علي أن هذا الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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