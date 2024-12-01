ثابتة منذ 10 سنوات.. ما أسباب اختلاف أسعار الحج منذ 2015 وحتى الآن؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن أسعار الحج السياحي 1446هـ - 2025، وذلك بعد اعتمادها الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج الجديد.

ما أسباب اختلاف أسعار الحج؟

وشهدت أسعار الحج هذا العام ارتفاعًا عن الأعوام السابقة، سواء للبرامج الاقتصادية أو برامج الـ5 نجوم.

وفي هذا الإطار، قال مصدر بغرفة شركات السياحة، إن أسباب ارتفاع أسعار الحج 2025 هي ارتفاع تكاليف الحج وتذاكر الطيران على شركات السياحة بما يصل إلى 150 ألف جنيه.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن أسعار الحج السياحي منذ 2015 وحتى الآن ثابتة ولم تتغير مبررًا أن الزيادة مرتبطة بسعر الريال السعودي فقط لا غير، وأن فرق العملة هو عامل تحديد أسعار الحج السياحي منذ 2015، قائلًا:"ارتفاع أسعار تذاكر السفر والسكن والطيران بسبب تحريك العملة هو العامل الرئيسي في اختلاف أسعار الحج".

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران.

أسعار الحج السياحي 2025

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025، كما يلي:

أسعار الحج السياحي الـ5 نجوم

- خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران

- إقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- إقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- إقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

ووفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1446هـ.

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