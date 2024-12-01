مركز طبي شامل.. 10 معلومات عن مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، عددًا من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث انتقل لتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد.

تفاصيل مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد

ووفقا لمجلس فإن تفاصيل مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، كما يلي:

- إجمالي عدد أسرّته إلى 130 سريرًا، بينها 48 سريرًا داخليًا، و62 سرير رعاية، و20 حضانة للمبتسرين.

- 19 ماكينة غسيل كلوي.

- 63 عيادة خارجية.

- 5 غرف عمليات.

- أرض المشروع ستتضمن إقامة مجمع متخصص به مركز طبي يشمل عيادات في مختلف التخصصات الطبية.

- مركز أشعة متكامل، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات علاج طبيعي متقدم.

- يضم معارض طبية للأجهزة.

- المستشفى يقع على مساحة 7 آلاف و233 مترًا مربعًا.

- يوجد بداخله المبنى الرئيسي المكون من 2 بدروم وأرضي و6 طوابق متكررة.

- يوجد به مدخل منفصل للعيادات الخارجية، وإجمالي مساحة المشروع تصل إلى 31 ألف م 2، وتم إنهاء نحو 38% من الأعمال، وجار حاليًا اتخاذ بعض الإجراءات لعمل تداخل بين المرحلتين الأولى والثانية.

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