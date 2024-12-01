المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات إطلاق حملة "بأمان"

كتبت: نور العمروسي

شاركت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة فى فعاليات الماراثون الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة في إطار إطلاق حملة "بأمان" وذلك في إطار حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الوزارات والجهات المختلفة وأولياء أمور الأطفال والأطفال المشاركين في الماراثون

تهدف الحملة إلي تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بحماية الأطفال علي الإنترنت من العنف والمخاطر الإلكترونية

وفي بداية كلمتها أكدت الدكتورة نسرين البغدادى على أهمية حملة " بأمان" التى تساهم فى توفير بيئة آمنة لأطفال مصر وتهدف إلى تعزيز حمايتهم من العنف و الأخطار الإلكترونية على الإنترنت مشيدة بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي خلال الفترة الماضية.

وأكدت نائبة رئيسة المجلس أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف ضدها والذى شهد إنجازات غير مسبوقة محلياً ودولياً على مدار عقد كامل بفضل وجود إِرادة سياسية أرست أسس قوية لتسريع وتيرة تمكين وحماية المرأة،فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة منها المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف

وفيما يتعلق بالعنف السيبراني ضد المرأة والفتاة فقد أولت مصر اهتمامًا كبيرا به حيث تم اقغرار أطر تشريعية لتوفير الحماية والردع ضد تلك الجرائم منها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"قانون تنظيم الاتصالات"

وأكدت أن العصر الحالي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية مثمنة جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة

كما أشارت نائبة رئيسة المجلس إلي الاطار الوطني للإستثمار فى الفتيات والذى تم إطلاقه ويحظي برعاية السيدة انتغصار السيسي ويشمل برنامج «نورة» والذى يستهدف الفتيات من سن 10-14 عاماً حيث يسعى إلى تمكيــنهن عبر تزويدهــن بالمهــارات الصحيــة والإجتماعيــة والإقتصاديــة والرقميــة لمساعدتهن على اتخغاذ خيارات أفضل وتعزيز قدراتهن ليصبحن قـادرات علـى التعامـل بفعاليـة مـع متطلبـات الحياة اليوميـة وتحدياتها

وشجعت الأمهات الحاضرات علي ضرورة الإستماع لبناتهن في سن المراهقة حيث تحدث التغيرات النفسية والجسمانية ويحتجن إلي دعم أمهاتهن، كما أشارت إلي الخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة في حال تعرض طفلة لأي من أشكال العنف في الواقع أو علي الإنترنت.

وقد تضمنت فعاليات الماراثون فقرات سباق ورياضة والعاب رياضية مختلفة للأطفال وقد تم توزيع ميداليات علي الأطفال الفائزين في الماراثون.