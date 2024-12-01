أحمد موسى: سياسة الحكومة الحالية تعتمد على العرض والطلب لتحديد سعر الصرف

كتبت- داليا الظنيني :

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن سياسة تحرير سعر الصرف التي اعتمدتها الحكومة في مارس 2024 حققت استقرارًا نسبيًا.

وأوضح أن اليوم يتم الحديث عن تحرك بنسبة 4% إلى 5% فوق أو تحت، وهو أمر طبيعي ومتوقع، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها أن الدولة لن تتخذ إجراءات غير مدروسة لتثبيت سعر الدولار كما كان يحدث في الماضي، حيث كانت تلك الإجراءات تؤدي إلى مشكلات اقتصادية على المدى الطويل.

وأكد أن سياسة الحكومة الحالية تعتمد على العرض والطلب لتحديد سعر الصرف، وهو ما يعكس النهج الجديد في التعامل مع الملف الاقتصادي.

وأضاف موسى، أن رئيس الوزراء، شدد على أهمية عدم العودة إلى السياسات السابقة التي خلقت أزمات اقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تضمن استقرار الأسواق وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

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