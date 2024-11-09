عمرو أديب عن حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم: زلزال قانوني بكل المقاييس

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه زلزال قانوني بكل المقاييس

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، أكد أديب، أن الحكم بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا.

وأضاف مقدم "الحكاية": لم يكن في استطاعة أحد المساس بالملف، ده كان واصل لمرحلة اليأس، الزيادة السنوية للإيجارات مطبقة في العالم كله لمجابهة التضخم، متابعًا: "فيه عمارات في مناطق فخمة لما كان بيتقال لصاحبها اعمل صيانة يقولك دي مبتجبش إيجار 3 جنيه".

وأكمل أديب أن هذا القرار يُعد تحولًا جذريًا، حيث أنهى الجدال حول مسألة الإيجار القديم، التي ظلت قائمة لعقود دون أي تعديل، موضحًا أن اليوم سيُذكر باعتباره يومًا تاريخيًا في القضاء المصري.