هشام عطوة: مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية يدخل الخدمة قريبًا

صور.. وزير الأوقاف يداعب قطة وينشر هذا الدعاء

وزير العمل يُسلم شهادات لخريجي دورات تدريب على 23 مهنة من معهد الساليزيان

أمطار على القاهرة ورعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد شاكر:

قام الفنان هشام عطوة - رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم السبت، بزيارة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية لتفقد ومتابعة سير أعمال التطوير الجارية بالمسرح حاليا وفقا لأحدث التقنيات الفنية ووسائل الحماية والأمان، ومدي جاهزيته للعمل بعد إنتهاء مشروع تطويره وافتتاحهه قريبا.

وقال عطوه، أن زيارة مسرح بيرم التونسي تأتي ضمن سلسلة جولات بعدد من المسارح التي تشهد عمليات تطوير وتجديد.

وأضاف أنه عقد علي هامش الزيارة اجتماعا مطولا لأعضاء لجنة الخطة الاستثمارية ببيت المسرح بحضور كامل أعضائها لمناقشة أولويات تطوير وصيانة المواقع التابعة للبيت الفني للمسرح بهدف تحديثها بما يليق باستقبال الجمهور في كافة مسارح الدولة، وكذلك رفع قدرتها بما يساعد علي تقديم عروض مسرحية تعتمد علي التقنيات الحديثة.