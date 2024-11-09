تفاصيل عبور أكبر حوض عائم من قناة السويس.. السر في التوسعات الجنوبية

كتب- حسن مرسي:

كشف المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل عبور أكبر حوض عائم في قناة السويس، موضحًا أن هذا الإنجاز ما كان ليتم دون وجود التوسعات الجنوبية التي لا يعرفها الكثيرون.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد سفينة لم تدرك الآن قيمة قناة السويس بعدما اضطروا للمرور من طريق رأس الرجاء الصالح.

وقال "أبو بكر"، إنه يوجد في هيئة قناة السويس خبراء مخلصين وكفاءات تظهر قيمتها عندما يخرجون خارج مصر، وهم الذين نجحوا في تعويم سفينة إيفرجيفين ومؤخرا الحوض العائم.

واستطرد أن هناك فنيين على مستوى نجحوا في عبور هذا الحوض العائم، ويعملون فوق ساعات العمل الرسمية كي يصلوا لهذا الإنجاز الكبير ولا يتقاضون جنيها زيادة عن أجرهم.

واختتم أننا نخسر سنويا 6 مليارات دولارات من قوت المصريين دون أن يكون لنا ناقة في الأمر ولا جمل، بسبب الأحداث في المنطقة.